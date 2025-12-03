Douze ans après sa sortie sur consoles, Red Dead Redemption s’offre une seconde jeunesse en rejoignant le catalogue de jeux mobiles Netflix. C’est aussi une première historique : jamais encore le hit de Rockstar Games n’avait été officiellement proposé sur smartphones ! Les abonnés peuvent désormais télécharger le jeu sur iOS et Android, avec une interface entièrement repensée pour le tactile, du tir à cheval à l’exploration en monde ouvert.

Un western culte, et toujours fascinant intact sur mobile

L’aventure de RDR se déroule toujours en 1911, au crépuscule de l’Ouest sauvage. Les joueurs y incarnent John Marston, un ancien hors-la-loi contraint de traquer les membres de son ancien gang pour sauver sa famille. Netflix inclut également le célèbre DLC Undead Nightmare, dans lequel le héros affronte une mystérieuse épidémie qui transforme les habitants en morts-vivants. Cette version du jeu propose aussi de meilleures textures, une résolution augmentée, et un plus grand nombre d’images/secondes.

Une pièce maîtresse pour la stratégie gaming de Netflix

L’arrivée d’un titre de cette envergure marque un tournant pour Netflix, le géant du streaming peinant à convertir sa base d’abonnés à sa plateforme de jeux mobiles. Malgré un démarrage timide, les téléchargements ont cependant bondi à partir de 2024, laissant entrevoir un début de momentum pour la firme. L’ajout d’un jeu culte comme Red Dead Redemption pourrait bien renforcer cette dynamique, même si cette arrivée s’accompagne malheureusement du départ de plusieurs gros titres du catalogue Netflix…dont GTA Vice City.

Autre ombre au tableau, le jeu ne propose pas de mode multijoueur et nécessite une connexion internet permanente. Gageons néanmoins que pour beaucoup, ces contraintes n'empêcheront pas de nombreux joueurs d'embarquer John Marston dans sa poche.