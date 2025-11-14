Le jeu mobile deviendrait-il le nouvel Eldorado des grosses franchises ? Toujours est-il qu’après les annonces surprises d’un jeu Rachet & Clank et de Horizon Steel Frontiers, c’est au tour de Rockstar Games de créer l’événement en annonçant le retour de Red Dead Redemption, premier opus culte des aventures de John Marston, dans une version repensée et améliorée pour tenir compte des plateformes actuelles. Prévue pour le 2 décembre prochain, cette édition revisitée ambitionne de redonner un souffle nouveau à un titre qui a marqué des millions de joueurs.

Des améliorations techniques majeures

Sur PS5 et Xbox Series X/S, les joueurs profiteront d’un framerate porté à 60 images par seconde, d’une image nettement plus précise, du HDR et d’une résolution pouvant atteindre la 4K. Rockstar confirme également l’arrivée du jeu sur la Switch 2, avec la prise en charge du DLSS, du HDR et même des commandes à la souris pour les joueurs qui souhaitent une approche plus fine du gameplay.

Première apparition historique sur smartphones

Grande nouveauté, Red Dead Redemption débarque pour la première fois sur iOS et Android… à condition de disposer d’un abonnement Netflix. Seuls les abonnés Netflix pourront en effet télécharger le jeu dès le jour de son lancement. « Nous voulions permettre aux joueurs d’emporter le monde de Red Dead partout avec eux », explique Rockstar dans un communiqué.

L’autre belle surprise, c’est la confirmation par Rockstar que les détenteurs du jeu sur PS4, Switch ou Xbox One (numérique rétrocompatible) bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers cette version remasterisée. Les données de progression pourront même être transférées, évitant ainsi aux joueurs de repartir de zéro.