Apple Books : le bilan personnalisé de 2025 est disponible pour les livres
Après Apple Music Replay, c’est au tour d’Apple Books de proposer une rétrospective personnalisée pour tout ce qui touche le monde des livres en 2025. Chaque utilisateur utilisant l’application Livres y a le droit.
La rétrospective de l’année 2025 pour Apple Books
Le bilan de l’année 2025 présente les tendances en matière de lecture sous forme de chronologie visuelle, de graphiques et de classements par catégorie. Voici ce qu’Apple indique :
Cette année a été riche en livres brillants, à tel point qu’il est difficile de savoir par où commencer pour choisir votre prochaine lecture. Mais nos éditeurs sont là pour vous aider avec leur sélection soigneusement choisie des meilleurs livres de 2025. Il y en a pour tous les goûts et toutes les humeurs : mémoires révélateurs, romans policiers et thrillers captivants, romances torrides, nouveaux noms prometteurs, vieux favoris fidèles et bien plus encore. Pour découvrir pourquoi nos éditeurs ont aimé ces titres et pourquoi ils pensent que vous les aimerez aussi, cliquez sur chacun d’eux pour lire leurs critiques.
Apple a également dévoilé la liste des meilleurs livres de 2025. La liste pour la France n’est pas encore dévoilée, mais voici celle pour les États-Unis :
- 1929 par Andrew Ross Sorkin
- Wild Dark Shore par Charlotte McConaghy
- Don’t Let Him In par Lisa Jewell
- Mother Mary Comes to Me par Arundhati Roy
- Presumed Guilty par Scott Turow
- Arcana Academy par Elise Kova
- King Sorrow par Joe Hill
- Motherland par Julia Ioffe
Nous avons également le droit à la liste des meilleurs livres audio :
- 1929 par Andrew Ross Sorkin
- The Knight and the Moth par Rachel Gillig
- Wild Dark Shore par Charlotte McConaghy
- Sunrise on the Reaping par Suzanne Collins
- The Proving Ground par Michael Connelly
- Broken Country par Clare Leslie Hall
- Buckeye par Patrick Ryan
- The Next Conversation par Jefferson Fisher
L’accès au bilan de l’année 2025 se fait directement au niveau de l’application Livres d’Apple sur iPhone, iPad et Mac.