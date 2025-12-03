Après Apple Music Replay, c’est au tour d’Apple Books de proposer une rétrospective personnalisée pour tout ce qui touche le monde des livres en 2025. Chaque utilisateur utilisant l’application Livres y a le droit.

La rétrospective de l’année 2025 pour Apple Books

Le bilan de l’année 2025 présente les tendances en matière de lecture sous forme de chronologie visuelle, de graphiques et de classements par catégorie. Voici ce qu’Apple indique :

Cette année a été riche en livres brillants, à tel point qu’il est difficile de savoir par où commencer pour choisir votre prochaine lecture. Mais nos éditeurs sont là pour vous aider avec leur sélection soigneusement choisie des meilleurs livres de 2025. Il y en a pour tous les goûts et toutes les humeurs : mémoires révélateurs, romans policiers et thrillers captivants, romances torrides, nouveaux noms prometteurs, vieux favoris fidèles et bien plus encore. Pour découvrir pourquoi nos éditeurs ont aimé ces titres et pourquoi ils pensent que vous les aimerez aussi, cliquez sur chacun d’eux pour lire leurs critiques.

Apple a également dévoilé la liste des meilleurs livres de 2025. La liste pour la France n’est pas encore dévoilée, mais voici celle pour les États-Unis :

1929 par Andrew Ross Sorkin

Wild Dark Shore par Charlotte McConaghy

Don’t Let Him In par Lisa Jewell

Mother Mary Comes to Me par Arundhati Roy

Presumed Guilty par Scott Turow

Arcana Academy par Elise Kova

King Sorrow par Joe Hill

Motherland par Julia Ioffe

Nous avons également le droit à la liste des meilleurs livres audio :

1929 par Andrew Ross Sorkin

The Knight and the Moth par Rachel Gillig

Wild Dark Shore par Charlotte McConaghy

Sunrise on the Reaping par Suzanne Collins

The Proving Ground par Michael Connelly

Broken Country par Clare Leslie Hall

Buckeye par Patrick Ryan

The Next Conversation par Jefferson Fisher

L’accès au bilan de l’année 2025 se fait directement au niveau de l’application Livres d’Apple sur iPhone, iPad et Mac.