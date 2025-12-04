Apple a modifié sa page des dirigeants pour acter le retrait immédiat de John Giannandrea, son responsable de l’intelligence artificielle. Ce changement intervient dans un contexte de réorganisation interne, motivé par les difficultés rencontrées dans le déploiement des nouvelles fonctionnalités de Siri.

Déjà le retrait de John Giannandrea de la page des dirigeants

Bien que le départ définitif de John Giannandrea ne soit prévu que pour le printemps prochain, Apple a rapidement mis à jour son site après l’annonce faite en début de semaine. L’ancien dirigeant, arrivé en 2018 après un passage chez Google en tant que vice-président de l’ingénierie, conservera un rôle de conseiller jusqu’à sa sortie effective.

Pour lui succéder, Apple a choisi Amar Subramanya, ancien vice-président de l’IA chez Microsoft. Il était auparavant chez Google pour travailler sur Gemini. Il se rapportera directement à Craig Federighi, le responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple, bien que son profil ne soit pas encore visible sur la page des dirigeants.

Cette transition s’accompagne d’un redéploiement des équipes que supervisait John Giannandrea, notamment celles dédiées à l’apprentissage automatique et à la stratégie IA. Une partie de ses fonctions, incluant l’infrastructure IA ainsi que la division « Search and Knowledge », est transférée sous la responsabilité de Sabih Khan et Eddy Cue.

Les retards de Siri au cœur de la restructuration

Le retrait de John Giannandrea est la conséquence directe des problèmes liés à iOS 18 et à Apple Intelligence. Apple avait mis en avant de nouvelles capacités pour Siri lors de la WWDC 2024, utilisant ces promesses pour commercialiser les iPhone 16. Cependant, alors que ce lancement du nouveau Siri avec IA était attendu pour le printemps 2025, Apple a indiqué que cette version plus intelligente de l’assistant n’était pas prête, annonçant un report à 2026.

Plusieurs anciens collaborateurs de l’équipe IA ont pointé du doigt des dysfonctionnements internes majeurs :

Un leadership défaillant et de l’indécision

Des conflits de personnalités

Des pratiques de confidentialité jugées trop strictes

Bien qu’Apple n’ait pas commenté publiquement la situation, des signes avant-coureurs étaient visibles. L’entreprise avait déjà retiré la supervision de Siri à John Giannandrea en mars pour remanier l’équipe, avant de l’écarter également de la division robotique au mois d’avril.