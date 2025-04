Décidément, John Giannandrea ne fait plus partie des intouchables chez Apple. Après que l’ex-patron de l’IA chez Google ait été écarté de la refonte de Siri (boosté à Apple Intelligence), de nouvelles sources rapportées par Bloomberg confirment que Giannandrea ne gère plus l’équipe robotique auparavant rattachée à la division IA/ML (Intelligence artificielle/Machine Learning). Tim Cook se serait montré particulièrement mécontent du rendement de cette division robotique, sans toutefois aller jusqu’à remettre en cause le poste actuel de John Giannandrea, toujours vice-président senior de l’IA et du ML. Plusieurs observateurs spéculent toutefois (pour l’instant sans preuve) que le CEO d’Apple pourrait aller jusqu’à démanteler l’équipe centrale IA/ML en réaffectant Giannandrea voire en le poussant vers la sortie.

Apple semble donc se diriger vers une autonomisation de ses équipes autour de l’IA et de la robotique. Sam Rockwell est à la tête de l’équipe en charge du nouveau Siri, Giannandrea dirige la division IA et Machine Learning, et l’équipe en charge des produits robotiques gagne aussi son indépendance, bien que l’on ne sache pas encore qui la dirige. Reste encore à unifier le travail de toutes ces équipes autour de projets communs, sachant qu’un robot Apple fonctionnera très probablement avec Apple Intelligence et communiquera avec l’utilisateur via Siri.