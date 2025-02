Apple semble de plus en plus engagé dans le développement de produits robotiques destinés à la maison. Après la révélation l’an dernier de l’existence d’équipes secrètes travaillant sur cette technologie, la firme de Cupertino confirme ses ambitions dans ce domaine. Ce projet, initié au sein de l’unité dédiée aux voitures autonomes (dissoute en février 2024) est désormais piloté par deux départements : le groupe d’ingénierie matérielle Home Labs et l’équipe de projets spéciaux en intelligence artificielle dirigée par Kevin Lynch au sein de l’organisation dédiée à l’apprentissage automatique.

Robot humanoïde de Nvidia avec l’Apple Vision Pro

Des recrutements d’Apple pour les robots domestiques

Bien que la recherche soit encore à ses débuts, Apple semble se concentrer sur un robot de table qui pourrait être intégré à son futur hub domestique connecté. Ce modèle devrait voir le jour d’ici 2027. Le projet pourrait être une première étape avant de passer à un robot humanoïde plus avancé.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a accéléré au niveau des annonces de recrutements pour des ingénieurs spécialisés en robotique. Selon les offres d’emploi, l’entreprise recherche des spécialistes afin de collaborer au sein d’une petite équipe d’ingénieurs et de scientifiques « pour apporter de nouvelles expériences aux produits Apple ».

Un indice supplémentaire vient d’un article de recherche publié par Apple, qui décrit un robot de table ressemblant à la lampe du logo de Pixar. Ce prototype donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le produit final. Bien que le robot semble s’apparenter à un HomePod avec un bras robotique, il s’agit d’une première ébauche qui pourrait évoluer d’ici 2027.