C’est une excellente surprise : Apple TV poursuit sa dynamique gagnante dans la comédie avec l’officialisation d’une troisième saison pour Platonic ! Emmenée par deux acteurs en pleine forme (Seth Rogen et Rose Byrne,), Platonic a été à la fois saluée par la critique et a reçu un excellent accueil public lors de ses deux premières saisons, ce qui explique sans doute qu’Apple n’ait finalement pas trop hésité pour relancer la machine.

Un duo toujours aussi irrésistible

Platonic suit les retrouvailles explosives de deux anciens meilleurs amis approchant la cinquantaine. Leur amitié renaissante, aussi sincère qu’envahissante, vient bouleverser leurs vies personnelles et professionnelles dans une succession de situations aussi absurdes qu’émouvantes. Le duo Rogen-Byrne s’est imposé comme l’un des binômes comiques les plus efficaces du catalogue Apple TV (et de la série TV en général), l’alchimie des deux acteurs étant plus qu’évidentes.

Une série devenue pilier des comédies Apple

La confirmation de cette saison 3 s’inscrit dans une année particulièrement favorable aux productions de comédie sur Apple TV (on peut citer Loot, Palm Royale, Shrinking et bien sûr Ted Lasso dans les réussites du genre). Les créateurs de Platonic, Nick Stoller et Francesca Delbanco, ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de replonger dans cet univers, promettant au passage de nouvelles situations encore plus audacieuses.

Aucune date de sortie officielle n’a encore été communiquée. Si un lancement fin 2026 reste évidemment envisageable, un retour en 2027 paraît aujourd’hui plus probable. En attendant, Platonic confirme son statut de valeur sûre de la plateforme d’Apple.