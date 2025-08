Commencée comme une douce comédie sentimentale qui a finalement tourné en buddy-série (version amitié homme-femme), la série Platonic est de retour pour une saison 2 qui s’annonce encore plus drolatique et remplie de péripéties. Le tandem Seth Rogen/Rose Byrne est évidemment une nouvelle fois de la partie, et cette fois chacun est accompagné de sa compagne et compagnon.. Le pitch : « Co-créée, réalisée et co-écrite par Nick Stoller et Francesca Delbanco, la saison 2 de « Platonic » continue de suivre Will et Sylvia (Seth Rogen et Rose Byrne), confrontés aux défis de la quarantaine : entre travail, mariages et partenaires en crise. Les deux amis font de leur mieux pour être le pilier l’un de l’autre, mais parfois, un pilier peut aussi tout faire s’effondrer. La saison 2 réunit également Luke Macfarlane et Carla Gallo, ainsi que Aidy Bryant, Kyle Mooney et Beck Bennett. »

Les amateurs de la série Ted Lasso et plus généralement de séries « feel good » devraient adorer Platonic

Les deux premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur Apple TV+ et les épisodes suivants seront diffusés à raison d’un épisode chaque mercredi.