Apple fait face à une vague de départs sans précédent au sein de sa direction et voilà maintenant que Johny Srouji, le responsables des puces Apple Silicon, envisage de démissionner pour aller travailler ailleurs.

Johny Srouji prévient Tim Cook qu’il veut partir d’Apple

Johny Srouji, qui occupe le poste de vice-président des technologies matérielles et qui est considéré comme l’un des dirigeants les plus respectés d’Apple, a informé Tim Cook qu’il envisageait sérieusement de quitter le navire pour rejoindre une autre entreprise, révèle Bloomberg.

Perdre l’architecte des puces maison serait un coup dur étant donné la qualité des puces A (comme l’A19 des iPhone 17) que l’on retrouve dans les iPhone et les puces M (comme la M5) que l’on retrouve dans les Mac et iPad. Pour le retenir, Tim Cook mène une offensive agressive incluant une revalorisation salariale substantielle et la promesse de responsabilités accrues. Un scénario interne envisage même de le nommer directeur technologique, supervisant à la fois l’ingénierie matérielle et toute la partie Apple Silicon avec les puces, ce qui ferait de lui le numéro deux de l’entreprise.

Toutefois, cette promotion se heurte à des obstacles : elle nécessiterait probablement l’élévation de John Ternus au poste de patron d’Apple, une étape que l’entreprise n’est peut-être pas prête à franchir. De plus, Johny Srouji refuserait de travailler sous les ordres d’un autre dirigeant que Tim Cook. Si son départ se confirmait, ses lieutenants Zongjian Chen ou Sribalan Santhanam sont pressentis pour lui succéder.

Plusieurs dirigeants partent d’un coup

Cette incertitude survient alors que le comité exécutif d’Apple vient de perdre plusieurs responsables se rapportant directement à Tim Cook en une seule semaine :

Au-delà des dirigeants, c’est toute la base technique qui s’effrite. Apple subit un exode de ses talents en intelligence artificielle vers des rivaux comme Meta, OpenAI et diverses sociétés. Cette fuite de compétences menace directement les efforts de rattrapage de l’entreprise dans le domaine de l’IA. Face à l’urgence, la direction a ordonné aux ressources humaines d’intensifier les campagnes de recrutement et de rétention pour limiter ce phénomène inquiétant.