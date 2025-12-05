Une vague de départs frappe les rangs d’Apple au profit d’OpenAI. Selon le Wall Street Journal, des dizaines d’ingénieurs et de designers spécialisés quittent la firme de Cupertino pour rejoindre le créateur de ChatGPT qui structure activement sa propre division matérielle en vue d’un lancement de produit l’année prochaine.

Des profils clés en audio, design et robotique

L’analyse des profils LinkedIn révèle un transfert de compétences significatif et ciblé. Les employés qui migrent vers OpenAI sont des experts ayant contribué à des catégories phares d’Apple. On retrouve parmi eux :

Des spécialistes du design industriel pour les appareils portables (comme l’Apple Watch).

Des ingénieurs ayant travaillé sur les technologies audio utilisées dans l’iPhone, les AirPods et l’Apple Watch.

Des profils disposant d’une expérience en robotique.

Cette concentration de talents suggère qu’OpenAI prépare des appareils physiques ambitieux, nécessitant une expertise pointue en intégration matérielle et en interaction utilisateur. Et ceux qui travaillaient chez Apple jugent visiblement que les projets du créateur de ChatGPT sont plus intéressants que ce que prépare Apple, d’où leurs départs.

Ce mouvement vers OpenAI s’inscrit dans un contexte plus large de départs vers la concurrence et de changements internes. Meta a également puisé dans le vivier d’Apple pour ses projets de lunettes connectées et d’IA, débauchant notamment Alan Dye, le responsable du design chez Apple.

Des départs également pour les dirigeants d’Apple

Parallèlement, le leadership d’Apple connaît un remaniement majeur avec plusieurs départs à la retraite annoncés ou effectifs : John Giannandrea (responsable de l’IA), Kate Adams (directrice juridique), Lisa Jackson (vice-présidente de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales), Jeff Williams (directeur de l’exploitation) et Luca Maestri (directeur financiers).

Des rumeurs persistantes évoquent même la possible retraite de Tim Cook, le patron d’Apple, dès l’année prochaine, ajoutant à l’incertitude ambiante au sommet de l’entreprise. Toujours selon les bruits de couloirs, c’est John Ternus, l’actuel vice-président de l’ingénierie matérielle, qui succédera à Tim Cook.