Apple étend encore ses fonctionnalités de communication hors réseau : le Japon devient le quatrième pays à bénéficier de Messages via satellite, après les États-Unis, le Canada et le Mexique. Une évolution majeure pour les utilisateurs isolés ou confrontés à des situations d’urgence dans les zones dépourvues de couverture mobile (zones blanches).

Une communication possible même sans réseau

Lorsque l’iPhone ne détecte ni Wi-Fi ni signal cellulaire, une alerte apparaît sur l’écran de verrouillage et propose de se connecter à un satellite. Cette liaison permet d’envoyer ou de recevoir des messages essentiels en pointant simplement l’appareil vers le ciel. Apple rappelle que « la fonction permet d’échanger des messages lorsque tout autre moyen de communication est indisponible ».

Compatibilité et calendrier de déploiement

L’option est accessible uniquement aux utilisateurs disposant d’un iPhone 14 ou modèle ultérieur, car ces appareils intègrent l’antenne nécessaire à la connexion satellitaire. Pour en profiter, les utilisateurs américains, canadiens et japonais doivent utiliser iOS 18 ou plus récent. Au Mexique, la prise en charge a débuté avec iOS 18.4, publié au printemps 2025.

Dévoilée lors de la WWDC 2024, la messagerie satellite d’Apple s’est d’abord concentrée sur l’Amérique du Nord avant de s’étendre progressivement à d’autres régions du monde. Particulièrement exposé aux séismes et aux coupures de réseau qu’ils entraînent, Le Japon représente un marché stratégique pour ce type de technologie de secours.

Profitant du lancement de la fonctionnalité au Japon, Apple précise travailler activement à l’ouverture du service dans d’autres pays. Une extension attendue, tant cette fonctionnalité apporte une sécurité supplémentaire aux utilisateurs en déplacement, en randonnée ou en situation d’urgence.