Jeff Williams, qui était le directeur de l’exploitation chez Apple et donc le numéro 2 dans la hiérarchie, a récemment pris sa retraite et se dirige maintenant vers le conseil d’administration de Disney.

Après Apple, Jeff Williams va passer chez Disney

Disney a nommé Jeff Williams pour qu’il opère en tant que directeur indépendant au sein du conseil d’administration de l’entreprise. Il doit maintenant être élu à l’occasion de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu au début de 2026. De fait, le conseil d’administration de la société de Mickey passera à 11 personnes.

Disney inclut une déclaration de Jeff Williams dans son communiqué :

J’admire depuis longtemps l’héritage de Disney qui allie imagination et innovation, en exploitant les nouvelles technologies de manière audacieuse et créative pour donner vie à des histoires intemporelles et divertir ses visiteurs. C’est un honneur d’être nommé au conseil d’administration de cette entreprise légendaire. Je me réjouis de travailler avec la talentueuse équipe de direction de Disney et de contribuer à la poursuite de la créativité et de l’excellence de l’entreprise.

Jeff Williams a été nommé directeur de l’exploitation d’Apple en décembre 2015. Il a rejoint l’entreprise en 1998 en tant que responsable des achats mondiaux. En 2004, il a été promu vice-président des opérations chez Apple. Il a joué un rôle important dans le lancement du premier iPhone en 2007, puis a été chargé des opérations mondiales liées aux produits et de la supervision de la chaîne d’approvisionnement, des services et de l’assistance d’Apple. En 2013, parallèlement à ses fonctions opérationnelles, il a commencé à superviser l’Apple Watch et l’expansion de l’entreprise dans le domaine de la santé et du fitness.

L’actuel conseil d’administration de Disney comprend Bob Iger (patron de Disney), Mary Barra (patronne de General Motors), James Gorman (ex-président de Morgan Stanley), Jeremy Darroch (ex-patron de Sky), Calvin McDonald (patron de Lululemon), parmi d’autres.