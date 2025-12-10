Star incontestée d’Apple Arcade depuis 2019, Sneaky Sasquatch (le jeu dont le studio RAC7 appartient à Apple depuis cette année). s’apprête à occuper le devant de la scène pour la période des fêtes. Apple a annoncé que des centaines d’Apple Store dans le monde proposeront des animations dédiées au jeu, confirmant l’importance stratégique de ce titre devenu culte auprès des plus jeunes — et de nombreux adultes.

La principale attraction sera l’atelier Kids: Draw with Sneaky Sasquatch – Today at Apple, où les enfants pourront imaginer un décor hivernal et déguiser le célèbre Sasquatch grâce à des stickers sur iPad. Ces sessions gratuites seront organisées chaque week-end jusqu’au 6 janvier.

Des animations exclusives à Los Angeles

Les visiteurs d’Apple The Grove, à Los Angeles, profiteront d’une installation immersive les 12 et 13 décembre. Au programme, une séance photo avec Sasquatch, une chasse aux objets cachés pour gagner des lots sans oublier une ambiance feu de camp pour une expérience chaleureuse et interactive.

Une mise à jour riche en nouveautés

Le 16 décembre, l’extension Harvest to Harbor enrichira encore l’univers du jeu avec de nouvelles activités agricoles, la culture de champignons et un marché dynamique des récoltes. Une manière idéale de fidéliser les millions de joueurs pendant les vacances des fêtes.