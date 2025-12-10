Alors que certains états de plus en plus autoritaires multiplient les interdictions d’applications chiffrées, l’application de messagerie Messages reste pour l’instant épargnée. Une configuration technique pourrait bien rendre toute tentative de blocage extrêmement compliquée — voire totalement inefficace.

Pourquoi Messages échappe aux restrictions imposées à FaceTime

La semaine passée, la Russie a bloqué l’usage de FaceTime en invoquant des raisons sécuritaires. Pourtant, iMessage/Messages — une app elle aussi protégée par un chiffrement de bout en bout — n’a pas subi la même censure. Plusieurs facteurs techniques pourraient expliquer ce qui ressemble à un « bouclier anti-interdiction ».

Un internaute sur Mastodon fait en effet remarquer que iMessage utilise le même système que les notifications push d’iOS. Ainsi, bloquer iMessage reviendrait à désactiver toutes les notifications distantes, une conséquence disproportionnée et visible pour l’ensemble des utilisateurs. De quoi dissuader un opérateur — ou un état — de tenter le blocage. Certains y voient un choix délibéré d’Apple, visant non seulement à éviter des frictions avec les opérateurs à l’époque des SMS surtaxés, mais aussi à protéger les communications de millions d’utilisateurs contre d’éventuelles censures.

Un dispositif technique plus subtil qu’il n’y parait

Le raisonnement reste cependant théorique. D’autres mesures restent possibles, comme restreindre l’accès aux services d’identité Apple ou filtrer les canaux de réseau, mais une telle opération à l’échelle nationale présenterait des difficultés techniques complexes — difficultés amplifiées par l’écosystème global d’iOS.

Si Apple n’a jamais confirmé que ce mécanisme était conçu pour rendre iMessage indéboulonnable, cette architecture offre aujourd’hui un avantage de taille face aux tentatives de restrictions des communications à l’échelle d’un pays. Dans un contexte où le contrôle des communications devient un enjeu géopolitique, cette particularité technique pourrait bien devenir l’un des gros avantages d’iOS par rapport à Android.