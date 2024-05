C’est suffisamment rare pour être rapporté : ce jeudi 16 mai, iMessage (ou Messages) a été en partie en panne, un incident qui a affecté des millions d’utilisateurs un peu partout dans le monde, ainsi qu’en attestent les nombreux retours sur les réseaux sociaux. iMessage étant l’un des services Apple les plus utilisés (des millions de messages envoyés à chaque seconde), toute interruption est rapidement remarquée et signalée sur des plateformes comme Downdetector.

Les soucis ont démarré en soirée en Europe (l’après midi aux Etats-Unis) : les utilisateurs d’iPhone ou de Mac ont alors commencé à signaler des retards et des échecs dans la livraison de messages. Les rapports d’incidents ont culminé quelques heures plus tard avant de décroitre un peu par la suite. Rapidement sur le coup – logique pour une app aussi importante – Apple a rapidement résolu la panne. On ne connait toujours pas l’ampleur exacte de la panne, et il y a peu de chances que cette information soit fournie par Apple (qui n’est pas d’une grande transparence sur le sujet). Et vous cher lecteur, avez-vous remarqué des anomalies avec iMessage durant la journée d’hier ?