Tout le monde connaît le système de messagerie vocale pour les appels standards. Voici maintenant que WhatsApp propose la même chose, avec même le support des messages vidéo.

Une messagerie vocale sur WhatsApp

Voici comment WhatsApp présente sa fonctionnalité :

Messages en cas d’appel manqué : les fêtes sont une période chargée, remplie de moments pour retrouver ses proches, où il arrive parfois que l’on ne réussisse pas à joindre tout le monde en temps voulu. Si une personne ne répond pas, vous pouvez désormais enregistrer, en un seul appui, une note vocale ou une note vidéo en fonction du type d’appel pour qu’elle puisse l’écouter plus tard. Cette nouvelle approche rendra les messages vocaux obsolètes.

Le fait de laisser une note vocale est similaire à un message classique quand vous appelez quelqu’un et qu’il ne répond pas. À cela s’ajoute la possibilité de laisser un message vidéo. Pour le coup, cela existe chez Apple avec FaceTime.

D’autres nouveautés sont de la partie

WhatsApp annonce également l’ajout d’autres nouveautés. Vous pouvez désormais réagir pendant une discussion vocale afin de pouvoir rapidement partager un encouragement sans interrompre la conversation. Une autre nouveauté au niveau des appels vidéo est la possibilité de mettre en avant la personne qui parle lors d’un appel de groupe.

D’autre part, l’intelligence artificielle Meta AI a mis en place de nouvelles fonctionnalités de génération d’images pour Midjourney et Flux sur WhatsApp. Vous pouvez également animer vos images avec Meta AI pour avoir une courte vidéo.

La messagerie a aussi amélioré l’apparence des aperçus de liens, en raccourcissant les longues URL pour éviter de perturber la discussion et la rendre plus agréable. Il y a également de nouveaux autocollants dans les statuts et les questions sur les chaînes. Enfin, WhatsApp sur ordinateur ajoute un nouvel onglet « Médias » pour regrouper tous vos documents, liens et photos/vidéos dans l’ensemble de vos discussions au même endroit de manière organisée.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad.