Plus d’un an 1/2 après sa sortie en salles, le film To the Moon avec Channing Tatum et Scarlett Johansson en vedettes est enfin disponible dans le service par abonnement Apple TV. Cette production Apple Originals réalisée par Greg Berlanti a pâti de la chronologie des médias, une exception française qui interdit la sortie d’un film en streaming dans la foulée de son exploitation en salles. Le film est cependant disponible à l’achat depuis de nombreux mois (13,99 euros sur le Store Apple TV).

Le pitch : « To the Moon est une comédie dramatique, mordante et élégante avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, sur fond de lancement historique d’Apollo 11 par la NASA. Cette mission va faire des étincelles alors que Kelly Jones (Scarlett Johansson), engagée pour redorer l’image de la NASA, vient perturber la tâche déjà difficile du directeur de lancement, Cole Davis (Channing Tatum). Lorsque la Maison Blanche décide que l’échec n’est pas une option, Kelly Jones reçoit l’ordre de mettre en scène un faux alunissage comme plan de secours. Le compte à rebours est lancé. »

Outre le tandem Tatum-Johansson, le casting comprend aussi Woody Harrelson (Moe Berkus), Jim Rash (Lance Vespertine), et Ray Romano (Henry Smalls). Le budget du film (sans le marketing) est estimé à 100 millions de dollars. Prévoyez un petit entracte si besoin : To The Moon dure 2h11.