Apple TV annonce que sa série Down Cemetery Road avec Emma Thompson et Ruth Wilson va avoir le droit à une saison 2. En effet, le service de streaming vient de donner son feu vert.

Saison 2 officialisée pour Down Cemetery Road

Lorsqu’une maison explose dans une banlieue tranquille d’Oxford et qu’une jeune fille disparaît dans la foulée, Sarah Trafford (Ruth Wilson), une voisine, devient obsédée par l’idée de la retrouver et fait appel à la détective privée Zoë Boehm (Emma Thompson). Zoë et Sarah se retrouvent soudainement mêlées à une conspiration complexe qui révèle que des personnes que l’on croyait mortes depuis longtemps sont toujours en vie, tandis que les vivants rejoignent rapidement les morts.

La deuxième saison réunit à nouveau Zoë Boehm et Sarah Trafford qui se lancent à la poursuite d’un autre mystère tortueux. Après qu’une femme se soit jetée sous un train, Zoë est appelée pour enquêter, mais cette affaire apparemment simple bouleverse bientôt sa vie car elle et Sarah se retrouvent plongées dans le monde glamour mais impitoyable du marché noir des antiquités. Les choses prennent une tournure mortelle lorsqu’elles se retrouvent sur le chemin d’un tueur en série brutal qui ne reculera devant rien pour dissimuler ses crimes.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la saison 2 de Down Cemetery Road sur Apple TV.

« Je suis ravie que Down Cemetery Road ait suffisamment plu pour mériter une deuxième saison. L’idée de retravailler avec l’équipe, avec la merveilleuse Morwenna Banks à la scénarisation et l’indomptable Ruth Wilson, qui est la meilleure et la plus brillante co-vedette qu’une dame vieillissante puisse souhaiter, est franchement bien plus que je ne mérite. Zoë Boehm est un avatar punk délicieux et j’ai hâte de remettre ses Doc Martens contrefaites. Merci à tous ceux qui ont regardé la série ! Nous sommes prêts pour la suite et c’est grâce à vous », a déclaré Emma Thompson, qui fait aussi office de productrice exécutive.

« Le public du monde entier est tombé amoureux de Down Cemetery Road et je suis ravi que le duo improbable formé par Zoë et Sarah revienne avec son humour caustique unique », a déclaré Jay Hunt, directeur créatif chez Apple TV pour l’Europe.