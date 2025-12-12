visionOS 26.2 sur Apple Vision Pro et la mise 26.2 sur HomePod sont disponibles
Apple propose au téléchargement la version finale (build 23N301) de visionOS 26.2 pour le Vision Pro. Cela fait suite à quelques bêtas et une release candidate ces dernières semaines.
Quelles sont les nouveautés de visionOS 26.2 pour l’Apple Vision Pro ? Rien de particulier en réalité. En effet, aucun changement n’a été repéré pendant la phase de bêta et la release candidate. Et ça se confirme aujourd’hui avec la mise à jour finale.
La mise à jour vient donc corriger des bugs divers et variés, sans plus de détail de la part d’Apple. Il y a également des correctifs de sécurité. Mais il faudra attendre dans le courant de la soirée pour avoir les informations précises à ce sujet. Plusieurs failles de sécurité ont probablement été bouchées.
Pour mettre à jour votre Apple Vision Pro, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
Dans le même temps, Apple propose la mise à jour 26.2 pour le HomePod et le HomePod mini. Là encore, il n’y a pas de nouveautés au programme. Apple s’est contenté d’appliquer quelques correctifs.
Pour mettre à jour le HomePod, ouvrez l’application Maison puis appuyez sur le bouton avec les trois points en haut à droite et sélectionnez Réglages du domicile > Mise à jour logicielle.