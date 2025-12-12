Apple propose au téléchargement la version finale (build 23N301) de visionOS 26.2 pour le Vision Pro. Cela fait suite à quelques bêtas et une release candidate ces dernières semaines.

Disponibilité de visionOS 26.2 et la mise à jour 26.2 du HomePod

Quelles sont les nouveautés de visionOS 26.2 pour l’Apple Vision Pro ? Rien de particulier en réalité. En effet, aucun changement n’a été repéré pendant la phase de bêta et la release candidate. Et ça se confirme aujourd’hui avec la mise à jour finale.

La mise à jour vient donc corriger des bugs divers et variés, sans plus de détail de la part d’Apple. Il y a également des correctifs de sécurité. Mais il faudra attendre dans le courant de la soirée pour avoir les informations précises à ce sujet. Plusieurs failles de sécurité ont probablement été bouchées.

Pour mettre à jour votre Apple Vision Pro, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Dans le même temps, Apple propose la mise à jour 26.2 pour le HomePod et le HomePod mini. Là encore, il n’y a pas de nouveautés au programme. Apple s’est contenté d’appliquer quelques correctifs.

Pour mettre à jour le HomePod, ouvrez l’application Maison puis appuyez sur le bouton avec les trois points en haut à droite et sélectionnez Réglages du domicile > Mise à jour logicielle.