C’est un bug curieux qui commence à faire parler de lui parmi les utilisateurs d’iPhone qui ont installé iOS 26. Certains clichés stockés dans l’application Photos, spécifiquement ceux provenant de smartphones Android, s’affichent avec une teinte rouge intense et inattendue. Heureusement, ce problème n’est pas définitif et une manipulation permet de retrouver les couleurs d’origine.

Une teinte rouge sur les photos depuis iOS 26

Le phénomène se manifeste de manière surprenante : en parcourant simplement l’application Photos sur un iPhone sous iOS 26, rien ne semble anormal. Les vignettes de prévisualisation conservent leurs couleurs naturelles. Ce n’est qu’au moment d’ouvrir l’image en plein écran et de zoomer à l’intérieur que ce voile rougeâtre apparaît soudainement, comme si un filtre agressif avait été appliqué par erreur.

Bien que les circonstances exactes déclenchant ce bug restent floues, le point commun entre tous les cas rapportés sur Reddit est l’origine des fichiers : ils ont été capturés avec des appareils autres que des iPhone. Cela suggère une difficulté pour l’application Photos d’Apple d’interpréter correctement certains profils colorimétriques intégrés aux fichiers externes.

La bonne nouvelle est qu’aucune donnée n’est perdue de manière irréversible. iOS 26 semble simplement croire qu’un filtre a été ajouté. Pour corriger le tir, la procédure est simple mais peu intuitive :

Ouvrez la photo concernée par le voile rouge.

Appuyez sur le bouton Modifier (celui avec les trois lignes horizontales en bas de l’écran).

Sélectionnez l’option Revenir (bouton rouge en haut à droite).

Cette action suffit à supprimer le filtre rougeâtre et à rendre à l’image son apparence initiale. Bien que ce bug ne soit pas généralisé, plusieurs témoignages confirment son existence, validant l’hypothèse d’un souci de compatibilité logicielle plutôt que d’une corruption de fichiers. Il faut maintenant espérer qu’Apple proposera un correctif avec une future mise à jour d’iOS 26, ne nécessitant plus la manipulation ci-dessus.