Après une première apparition lors de la vidéo de présentation d’iOS 14 à la WWDC 2020, les widgets pour l’application X (ex-Twitter) sont enfin une réalité. Le réseau social a déployé cette mise à jour pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, intégrant des widgets aussi bien pour l’écran d’accueil que pour l’écran de verrouillage.

X se met aux widgets sur iPhone et iPad

Pour le moment, l’offre pour l’écran d’accueil se limite à une option unique baptisée « X News Highlights » (même en français). Ce widget, disponible en trois tailles différentes, affiche les titres des tendances actuelles sur le réseau social. Une simple pression sur l’un des sujets redirige l’utilisateur directement vers le sujet correspondant dans l’application.

Le design final reste assez proche du concept aperçu en 2020 lors de la présentation d’iOS 14, bien que l’image d’arrière-plan ait disparu au profit d’une interface plus épurée.

C’est sur l’écran de verrouillage que X propose la plus grande diversité d’outils. Quatre nouveaux widgets, déclinés chacun en deux variantes (petite et grande), permettent un accès rapide aux fonctions clés :

X Notifications : affiche en temps réel le compteur de notifications reçues.

affiche en temps réel le compteur de notifications reçues. X Messages : indique le nombre de conversations non lues dans X Chat.

indique le nombre de conversations non lues dans X Chat. Grok : offre un raccourci direct vers l’intelligence artificielle de la plateforme.

offre un raccourci direct vers l’intelligence artificielle de la plateforme. Grok (Voice) : permet de lancer instantanément une interaction vocale avec l’IA.

L’application X est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.