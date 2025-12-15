Beats (propriété d’Apple) vient de diffuser un long spot de près de 5 minutes pour ses PowerBeats Pro 2, un spot qui reprend tous les codes des films d’arts martiaux des années 80 et 90. Intitulé The Master of Speed and Stability, ce court métrage met en scène l’ultra populaire youtubeur IShowSpeed dans le rôle d’un « petit scarabée » se rendant dans un monastère de moines combattants afin d’apprendre le Kung Fu. Et évidemment, le jeune combattant porte ses PowerBeats Pro 2 tout au long du spot. Les clins d’œil au genre sont légion, et l’on pense évidemment aux films cultes avec Bruce Lee, à Karaté Kid ou bien encore à la série Kung Fu avec le charismatique David Carradine en vedette.

Un spot pour marquer les esprits

Tout est donc raccord, de la mise en scène (gros effets de zoom et de ralentis) en passant par la photographie vintage (moyenne résolution) jusqu’aux doublages parfois ratés ! Le lien avec les casques Beats est particulièrement ténu, mais après tout ce n’est pas vraiment ce qui compte ici. L’objectif est de marquer les esprits, comme cela était d’ailleurs souvent le cas des grosses publicités des années 80.