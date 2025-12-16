Une mise à jour de l’application Apple TV pour les smartphones et tablettes Android vient combler une lacune fonctionnelle en proposant la compatibilité avec Google Cast. Ce déploiement permet désormais aux utilisateurs de diffuser leurs contenus vers des appareils compatibles (notamment les téléviseurs).

Google Cast débarque sur l’app Android d’Apple TV

L’intégration de cette fonctionnalité se matérialise par l’apparition de l’icône Google Cast à gauche de l’avatar de profil, ainsi que dans le lecteur plein écran. En activant la diffusion, l’utilisateur accède à un menu dont l’esthétique a été retravaillée par Apple pour s’harmoniser avec le design global de l’application.

L’expérience utilisateur a été pensée pour l’ergonomie mobile. Lors de la diffusion, un mini-lecteur s’affiche, regroupant les informations de lecture, le choix de l’appareil et une barre de progression. Il intègre également des commandes rapides pour la pause et un retour arrière de 10 secondes. Une simple pression déploie une interface en plein écran dotée de boutons élargis pour la navigation, ainsi que des réglages pour l’audio et les sous-titres. L’affiche du film ou de la série sert d’illustration principale.

L’arrivée de Google Cast intervient alors que le paysage du streaming adopte des stratégies contradictoires. Si Apple enrichit son application Android pour rattraper son retard fonctionnel, Netflix a opéré un mouvement inverse plus tôt ce mois-ci en retirant discrètement la prise en charge de Google Cast vers la plupart des téléviseurs depuis son application mobile.

Outre cette nouveauté technique, la version 2.2 de l’application Apple TV sur Android, qui est disponible sur le Google Play Store, apporte une légère modification esthétique : l’icône de l’écran d’accueil a été subtilement réduite à l’intérieur de son cercle.

Pour rappel, l’application Apple TV sur Android a fait ses débuts au début de l’année. Concernant le cast de Google Cast pour les utilisateurs iOS, Apple ne propose pas le support. Il faut se contenter d’AirPlay.