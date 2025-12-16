De nouvelles informations dévoilent la taille des écrans de l’iPhone pliable. Apple proposerait une dalle de 7,7 pouces à l’intérieur (une fois l’iPhone Fold déplié) et 5,3 pouces à l’extérieur (une fois replié), selon The Information.

Un écran interne pensé comme un iPad en mode paysage

Apple compterait se démarquer de la concurrence par un choix de design différent concernant le ratio d’affichage de son iPhone pliable, dont le lancement est prévu pour septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro.

Contrairement aux standards établis par Samsung ou Google, qui proposent des appareils plus hauts que larges même une fois dépliés, Apple opterait pour une orientation inversée. L’écran interne de 7,7 pouces adopterait un format rectangulaire privilégiant la largeur, rappelant l’ergonomie d’un iPad utilisé en mode paysage.

Cette philosophie se répercute sur l’écran externe. Une fois replié, le téléphone présenterait une dalle compacte de 5,3 pouces, ce qui peut sembler petit de nos jours. À titre de comparaison, l’iPhone 17 a un écran de 6,3 pouces, tout comme l’iPhone 17 Pro. Pour sa part, l’iPhone 17 Pro Max monte à 6,9 pouces. Quant à l’iPhone Air, il a un écran de 6,5 pouces.

Cette approche vise à offrir une expérience utilisateur distincte de celle de Samsung et Google. À titre de comparaison, les Samsung Galaxy Z Fold 7 (158,4 x 143,2 mm déplié) et le Pixel 10 Pro Fold de Google (155,2 x 150,4 mm) conservent une verticalité marquée ou tendent vers le carré.

En choisissant de s’étendre horizontalement, Apple semble vouloir capitaliser sur l’expérience tablette qu’elle maîtrise déjà avec l’iPad. Cela pourrait également aider au niveau des applications. On peut se demander si l’iPhone Fold pourra directement faire tourner les applications conçues pour iPadOS.