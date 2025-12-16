Apple rend aujourd’hui disponible une mise à jour du firmware pour les écouteurs des Powerbeats Pro 2. On passe de la version 8A353 (remontant à septembre) à 8A353.

Une mise à jour pour le firmware des Powerbeats Pro 2

Dans l’immédiat, Apple ne dit pas quelles sont les modifications à retrouver avec la mise à jour des écouteurs. Difficile donc de savoir s’il y a des nouveautés ou seulement des corrections de bugs

Apple n’explique pas comment mettre à jour les Powerbeats Pro 2, mais on peut se douter que les étapes sont identiques à celles pour les AirPods :

Assurez-vous que vos Powerbeats Pro 2 sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connectés au Wi-Fi.

Placez vos Powerbeats Pro 2 dans leur boîtier de charge et fermez le couvercle.

Branchez le câble de chargement sur votre boîtier de charge, puis branchez l’autre extrémité du câble sur un chargeur ou un port USB.

Laissez le couvercle du boîtier de charge fermé et attendez au moins 30 minutes pour que le firmware soit mis à jour.

Ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour reconnecter vos Powerbeats Pro 2 à votre iPhone, iPad ou Mac.

Vérifiez à nouveau la version du firmware.

Pour vérifier la version du firmware, il faut se rendre dans Réglages > Bluetooth, puis touchez le bouton « i » situé à côté du nom des écouteurs Beats. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à la section « À propos » pour visualiser la version du programme interne.

Les Powerbeats Pro 2, qui coûtent 209 euros (et même 199 euros pour le modèle orange), supportent la réduction active de bruit (ANC), le suivi de la fréquence cardiaque pour les séances de sport, 45 heures d’autonomie, embarquent la puce H2 et plus encore.