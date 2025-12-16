L’iPhone Air 2 aurait deux avantages par rapport au modèle existant : un prix en baisse et un capteur photo supplémentaire, selon The Information. Cela devrait permettre de donner un coup de boost aux ventes à ce smartphone ultra-fin.

La baisse de prix va-t-elle suffire ?

L’actuel iPhone Air ne se vend pas très bien, à tel point qu’Apple a réduit la production de 80 % il y a quelques semaines. Il se murmure même qu’Apple aurait désormais stoppé la production en cette fin d’année parce que le fabricant a trop de stock par rapport à la demande du public.

C’est là qu’interviendrait l’iPhone Air 2 avec sa baisse de prix pour tenter d’attirer davantage de monde. Il n’y a pas d’information sur le montant exact du nouveau modèle. L’actuel coûte 1 229 euros (et même 919 euros chez Rakuten), là où l’iPhone 17 débute à 969 euros et l’iPhone 17 Pro à 1 329 euros. Il est certain que les 1 229 euros demandés pour avoir plusieurs compromis (un seul capteur photo à l’arrière, un seul haut-parleur, une autonomie en retrait et d’autres éléments) ne plaisent pas au grand public.

En parlant de compromis, Apple proposerait une amélioration avec l’iPhone Air 2, à savoir un deuxième capteur photo à l’arrière. Il devrait logiquement s’agir d’un capteur ultra grand-angle, sachant que le capteur existant est un modèle de 48 mégapixels avec un semblant de téléobjectif grâce au zoom x2.

Il va falloir encore patienter pour découvrir l’iPhone Air 2. En effet, Apple aurait l’intention de le sortir au printemps de 2027 et pas avant.