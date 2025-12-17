Dans une démarche inédite qui pourrait redéfinir sa chaîne d’approvisionnement, Apple a entamé des discussions pour assembler des puces d’iPhone en Inde. Selon l’Economic Times, Apple est en pourparlers préliminaires avec CG Semi, marquant potentiellement une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de diversification hors de Chine.

CG Semi pourrait assembler des puces d’iPhone en Inde

CG Semi n’est pas un acteur anodin : l’entreprise construit actuellement l’une des premières grandes installations indiennes de test et d’assemblage de semi-conducteurs externalisés (OSAT). Bien que la nature exacte des composants concernés reste floue, le défi technique est immense. Une source prévient que même si les négociations aboutissent, ce ne serait que « le début d’une pente raide » pour la société indienne, connue pour devoir s’aligner sur les standards de qualité drastiques d’Apple.

L’entreprise bénéficie toutefois d’un atout de poids : le soutien massif du gouvernement. Son usine s’inscrit dans le cadre de la « India Semiconductor Mission », un programme d’État visant à transformer le pays en hub mondial de la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans. Décrocher un contrat avec Apple validerait cette vision politique.

Si cet accord se concrétise, il confirmerait le rôle grandissant de l’Inde en tant que plaque tournante pour Apple. Actuellement, les pilotes pour les circuits intégrés des écrans (DDIC) d’Apple dépendent principalement d’unités basées en Corée du Sud, à Taïwan ou en Chine. Relocaliser une partie de ce processus critique en Inde marquerait une rupture significative.

L’actualité des semi-conducteurs dans la région est d’ailleurs en pleine effervescence. Cette révélation sur les discussions en cours entre CG Semi et Apple survient la même semaine qu’une annonce majeure concernant Intel. Le groupe vient en effet de sceller un partenariat avec Tata Electronics. Apple, fidèle à sa prudence habituelle, discute parallèlement avec de nombreux autres fournisseurs potentiels et seule une poignée d’élus finira par intégrer sa liste de partenaires officiels.