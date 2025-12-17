Des fichiers d’un kit de débogage du kernel (noyau) de macOS, brièvement mis en ligne par erreur par Apple avant d’être retirés, confirment que le fabricant a testé un MacBook fonctionnant avec la puce A15, la même que l’on retrouve sur les iPhone 13 et iPhone 14.

Un MacBook avec la puce A15 a été testé

L’analyse des fichiers révèle une ligne explicite décrivant une configuration de MacBook inédite équipée de la puce A15 Bionic. Classé sous l’étiquette mac14p et la plateforme H14P, ce modèle correspondrait au nom de code interne J267 selon MacRumors.

Il est toutefois hautement improbable que cette machine voie le jour commercialement en 2026, près de cinq ans après la sortie de ce processeur. Tout porte à croire que ce MacBook A15 a servi de plateforme de test interne, une pratique courante chez Apple. Cette démarche rappelle celle du Developer Transition Kit (DTK) du Mac mini, qui embarquait une puce A12Z avant l’avènement officiel des puces Apple Silicon avec la M1 pour commencer. Ce prototype aurait ainsi permis de valider le concept d’un ordinateur portable tournant avec un processeur initialement conçu pour les iPhone.

Vers un MacBook A18 Pro pour 2026

Bien plus prometteuse, une seconde information dans le même kit de débogage pointe vers un produit au stade de développement plus avancé. Identifié sous le code J700, ce MacBook est décrit avec une puce A18 Pro et un sous-système sans fil Sunrise attribué à MediaTek. Contrairement à l’expérimentation avec la puce A15, cette configuration apparaît plus détaillée et structurée, signe d’un produit potentiellement proche de la commercialisation. Ce modèle a de toute façon déjà fait parler de lui.

L’utilisation de l’A18 Pro offrirait une machine nettement plus performante et pérenne. Ces découvertes techniques accréditent les rumeurs persistantes concernant le lancement d’un MacBook moins cher dès l’année prochaine. Selon les bruits de couloir, ce modèle d’entrée de gamme arborerait un écran de 13 pouces et se déclinerait en plusieurs coloris vifs (argent, bleu, rose et jaune).