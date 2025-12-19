Apple a supprimé une fonctionnalité historique d’Apple Plans passée largement inaperçue : les visites urbaines automatisées via Flyover. Introduites il y a plus de dix ans, ces animations permettaient de survoler automatiquement les monuments et quartiers emblématiques de grandes métropoles à l’aide d’images 3D immersives.

La disparition de cette option semble coïncider avec le déploiement d’iOS 26. Jusqu’alors, un simple appui sur l’icône Flyover lors de la recherche d’une ville lançait une visite aérienne scénarisée. Cette fonction a désormais été retirée de l’interface, sans aucune communication officielle de la part d’Apple.

Le Flyover reste, mais sans mode “visite guidée”

Si les visites automatiques ne sont plus proposées, la technologie Flyover n’a pas pour autant disparu. Plus de 350 villes à travers le monde continuent de bénéficier d’une modélisation 3D détaillée, offrant une vue en plongée précise des bâtiments, parcs et sites les plus remarquables. Les utilisateurs peuvent donc toujours explorer ces environnements manuellement.

Pour créer ces rendus extrêmement réalistes, Apple s’appuie sur des images capturées par des avions spécialisés capables de produire des modèles urbains d’une grande précision. Certaines zones restent toutefois exclues de Flyover pour des raisons de confidentialité ou de sécurité (sites militaires par exemple).

Une évolution stratégique d’Apple Maps

La suppression silencieuse des visites Flyover illustre en creux l’évolution d’Apple Maps, désormais davantage axée sur la navigation intelligente, les données en temps réel et l’intégration avec l’écosystème Apple. Même si cette fonctionnalité était peu utilisée, elle symbolisait une approche plus contemplative de la cartographie numérique. Dommage…