La Therapeutic Goods Administration, à savoir l’autorité gouvernementale en Australie qui réglemente la sécurité, la qualité et l’autorisation de mise sur le marché des médicaments, vaccins, dispositifs médicaux et autres produits thérapeutiques, a donné son feu vert pour qu’Apple propose les alertes d’hypertension sur Apple Watch.

Apple peut activer les alertes d’hypertension en Australie

L’Apple Watch est en mesure d’analyser vos données cardiaques et de vous envoyer une notification si elle détecte une tendance pouvant indiquer une hypertension. La gestion des notifications se passe par les réglages Cœur au sein de l’application Apple Watch.

Il vous suffit d’ouvrir l’application Santé sur l’iPhone sous iOS 26 qui est rattaché à l’Apple Watch. La section de la liste de vérification de santé vient lister « Notifications d’hypertension ». Quelques questions sont d’abord posées, notamment pour vérifier si vous avez plus de 22 ans et si un médecin vous a déjà diagnostiqué une hypertension. Il y a ensuite quelques écrans qui expliquent le fonctionnement général. Et une fois que c’est fait, l’activation est en place.

Les notifications d’hypertensions sont déjà disponibles dans de nombreux pays, dont en France. Le dernier pays en date à avoir ajouté cette fonctionnalité est le Canada.

Apple n’a pas encore communiqué une date de lancement précise pour les alertes d’hypertension sur les Apple Watch en Australie. Mais cela devrait être imminent, maintenant que le fabricant a obtenu le feu vert des autorités australiennes. La fonctionnalité est déjà disponible dans plus de 150 pays.