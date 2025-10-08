Quelques jours après le feu vert de l’organisme Santé Canada, les utilisateurs canadiens avec une Apple Watch peuvent recevoir les notifications d’alerte pour l’hypertension, comme l’annonce aujourd’hui Apple.

Disponibilité des notifications d’hypertension sur les Apple Watch au Canada

L’Apple Watch est en mesure d’analyser vos données cardiaques et de vous envoyer une notification si elle détecte une tendance pouvant indiquer une hypertension. La gestion des notifications se passe par les réglages Cœur au sein de l’application Apple Watch.

Il vous suffit d’ouvrir l’application Santé sur l’iPhone sous iOS 26 qui est rattaché à l’Apple Watch. La section de la liste de vérification de santé vient lister « Notifications d’hypertension ». Quelques questions sont d’abord posées, notamment pour vérifier si vous avez plus de 22 ans et si un médecin vous a déjà diagnostiqué une hypertension. Il y a ensuite quelques écrans qui expliquent le fonctionnement général. Et une fois que c’est fait, l’activation est en place.

Les notifications d’hypertensions sont déjà disponibles dans plusieurs pays, dont en France. Ne vous attendez pas à recevoir une potentielle notification dans les minutes qui suivent l’activation dans l’application Santé. En effet, Apple fait savoir que la fonctionnalité vient analyser la façon dont vos vaisseaux sanguins réagissent aux battements de votre cœur sur des périodes de 30 jours. Il faudra donc attendre quelques semaines pour avoir la potentielle première alerte.