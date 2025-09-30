Il y a une double annonce aujourd’hui concernant l’Apple Watch, avec d’un côté les alertes d’hypertension qui sont maintenant autorisées au Canada et les notifications de détection de l’apnée du sommeil en Corée du Sud.

Bientôt les alertes d’hypertension sur Apple Watch au Canada

L’Apple Watch est en mesure d’analyser vos données cardiaques et de vous envoyer une notification si elle détecte une tendance pouvant indiquer une hypertension. La gestion des notifications se passe par les réglages Cœur au sein de l’application Apple Watch.

Il vous suffit d’ouvrir l’application Santé sur l’iPhone sous iOS 26 qui est rattaché à l’Apple Watch. La section de la liste de vérification de santé vient lister « Notifications d’hypertension ». Quelques questions sont d’abord posées, notamment pour vérifier si vous avez plus de 22 ans et si un médecin vous a déjà diagnostiqué une hypertension. Il y a ensuite quelques écrans qui expliquent le fonctionnement général. Et une fois que c’est fait, l’activation est en place.

Les notifications d’hypertensions sont déjà disponibles dans plusieurs pays, dont en France. Dans le cas du Canada, Santé Canada, à savoir l’agence de la santé publique du pays, a donné son feu vert pour la fonctionnalité. Cela a eu lieu le 25 septembre. Les Canadiens peuvent donc s’attendre à avoir prochainement le droit à cette nouveauté sur Apple Watch. Il n’y a pas encore de date précise.

La détection de l’apnée du sommeil en Corée du Sud

Du côté de la Corée du Sud, Apple vient d’activer les notifications de détection de l’apnée du sommeil. Là encore, c’est déjà disponible dans d’autres pays, dont la France.

Pour détecter l’apnée du sommeil, l’Apple Watch surveille les petits mouvements de poignet associés aux interruptions de la fréquence respiratoire normale grâce à l’accéléromètre, puis consigne les données enregistrées sous « Perturbations respiratoires » dans l’application Santé. Normales en petit nombre, les perturbations respiratoires sont un bon indicateur de la qualité du sommeil. Et si elles surviennent fréquemment au cours de plusieurs nuits, elles peuvent être le signe d’une apnée du sommeil.

Le nouvel algorithme d’apnée du sommeil analyse les données des perturbations respiratoires, puis l’Apple Watch alerte l’utilisateur en cas de signes évoquant une apnée du sommeil. L’alerte inclut la période à laquelle l’apnée potentielle a eu lieu et des ressources pédagogiques encourageant à demander un traitement. Les utilisateurs peuvent également exporter un PDF détaillant leurs perturbations respiratoires sur trois mois, et le partager avec leur médecin pour en discuter sur la base d’informations plus complètes.