La marque audio Beats, propriété d’Apple, vient de dévoiler une nouvelle campagne publicitaire mondiale mettant en scène le rappeur Travis Scott. Intitulée « Dare to Dream », cette opération marketing repose sur un message fort que l’on peut résumer ainsi : croire en soi peut transformer une ambition en réalité. Un positionnement qui s’inscrit pleinement dans l’ADN de Beats, déjà connu pour ses collaborations culturelles et musicales avec des personnalités du sport ou des arts.

Un spot publicitaire entre rêve et réalité

Au cœur de cette campagne, un court-métrage cinématographique retrace les débuts de Travis Scott à travers une reconstitution fidèle de sa chambre d’enfance. On y découvre un jeune artiste composant ses premiers morceaux sur un iMac, coiffé du tout premier casque Beats Studio. Le film prend une dimension onirique lorsque la scène bascule vers des images de concerts à guichets fermés, inspirés de la récente tournée mondiale de l’artiste, « Circus Maximus ».

La séquence intègre également une apparition remarquée de sa mère, Wanda Webster, qui ramène symboliquement son fils à la réalité en l’envoyant à l’école. Juste avant de quitter la maison, Travis découvre une paire de Powerbeats Fit dans sa poche, un clin d’œil subtil qui relie le passé au présent.

Une collaboration appelée à durer

La campagne s’inspire en outre directement d’un tweet publié par Travis Scott en 2011 : « Un jour, Travis Scott sera quelqu’un ». Pour Chris Thorne, directeur marketing de Beats, la collaboration avec Scott va bien au-delà d’un simple spot publicitaire : « Cette campagne capture quelque chose de profondément personnel : la conviction que la grandeur commence par une idée et le courage de la poursuivre. »

Si aucun produit « co-brandé » avec Travis Scott n’a encore été annoncé, Beats laisse entendre que ce partenariat pourrait s’inscrire dans la durée, ce qui ouvre peut-être la voie à de futurs produits réalisés en collaboration avec l’artiste.