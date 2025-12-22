OpenAI a annoncé une nouvelle surprenante pour les utilisateurs de ChatGPT sur Mac : le mode vocal natif de l’application macOS sera retiré dans quelques semaines. Une note de version récente précise que le service cessera de fonctionner dès le 15 janvier 2026, obligeant les utilisateurs à changer leurs habitudes.

ChatGPT sur Mac perd le mode vocal

OpenAI justifie cette décision par une volonté stratégique de rationaliser ses outils. Selon ses dires, ce retrait doit permettre de « se concentrer sur des expériences vocales plus unifiées et améliorées à travers nos applications ».

Cette formulation suggère que le retrait ne serait que temporaire. Il est probable qu’OpenAI travaille en coulisses sur une refonte complète de son architecture audio, rendant la version actuelle pour Mac techniquement obsolète ou incompatible avec les standards futurs. Compte tenu de l’importance croissante des interfaces vocales dans l’interaction avec l’intelligence artificielle et les futurs produits de la marque, un abandon définitif semble exclu.

Bien que les autres fonctionnalités de l’application macOS ne soient pas concernées, cette interruption risque de décevoir ceux qui avaient intégré le mode vocal à leur usage.

À compter de la mi-janvier, les solutions de repli pour continuer à dialoguer à voix haute avec le chatbot seront : l’application mobile sur iOS et Android, l’application sur Windows et la version Web accessible via chatgpt.com.

D’ici là, profitez des derniers jours du mode vocal de ChatGPT sur Mac avant son indisponibilité programmée.