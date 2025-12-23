Le nouveau directeur des opérations d’Apple (COO), Sabih Khan, a récemment rencontré Li Chenggang, négociateur international et vice-ministre chinois du Commerce, une entrevue qui marque une étape symbolique dans la relation de long terme entre le géant californien et Pékin. Peu de détails ont filtré sur cet échange, mais le message politique (et économique) est assez clair : Apple entend rester un partenaire durable de la Chine.

Un signal de continuité après Jeff Williams

Successeur de Jeff Williams au poste de COO, Sabih Khan s’inscrit donc dans la continuité d’une diplomatie industrielle déjà bien rodée. Si l’on en croit le ministère chinois du Commerce, Sabih Khan aurait souligné « l’importance majeure de la chaîne d’approvisionnement chinoise » pour Apple, tout en réaffirmant l’engagement du groupe à investir sur le long terme dans le pays, notamment dans la recherche, la production et des initiatives sociales.

La Chine au cœur des plans industriels d’Apple

De son côté, Li Chenggang aurait évoqué le 15e plan quinquennal chinois, qui mise fortement sur le renforcement des partenariats avec les entreprises étrangères. Une orientation stratégique qui continue de faire de la Chine un pilier clé pour Apple, et ce malgré les tensions géopolitiques et les fortes pressions américaines en faveur d’une relocalisation industrielle.

Ces dernières années, Apple a pourtant accéléré la diversification de sa production vers l’Inde et le Vietnam, dans la foulée d’une période compliquée concernant la supply chain chinoise,entre pandémie COVID-19, pénuries d’électricité et de lourds conflits sociaux chez certains sous-traitants. Les difficultés des fournisseurs chinois avaient même impacté le lancement de l’iPhone 14, obligeant Apple à présenter des excuses publiques pour les retards d’approvisionnement.

Malgré ces ajustements, la combinaison unique de main-d’œuvre qualifiée, d’infrastructures industrielles et d’accès aux terres rares rend un désengagement total de la Chine très peu probable.