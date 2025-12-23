Après un coup d’arrêt inédit en 2024, le marché mondial des smartwatchs amorce un net rebond en 2025. Si l’on en croit les dernières prévisions du cabinet Counterpoint Research, les expéditions mondiales devraient progresser de 7 % sur un an d’ici la fin de 2025. Une reprise portée par une montée en gamme des produits, des innovations technologiques marquantes (IA intégrée notamment) et un regain d’intérêt des consommateurs pour les fonctions de santé avancées.

Apple et Huawei moteurs de la reprise

Dans ce contexte plus favorable, Apple s’impose comme l’un des principaux moteurs de croissance. La firme de Cupertino a enregistré une hausse de 12 % de ses livraisons sur un an lors du trimestre de lancement de sa nouvelle gamme, avec une progression annuelle estimée à 12 % en 2025. « Cette reprise s’explique en grande partie par l’arrivée très attendue de l’Apple Watch SE3, plus accessible, et de la Watch Ultra 3, positionnée sur l’ultra-premium », souligne Anshika Jain, analyste senior chez Counterpoint.

L’élargissement de l’offre, combiné à de nouvelles capacités comme la connectivité 5G, les communications par satellite et des fonctions de santé telles que les alertes liées à l’hypertension, a permis à Apple de renouer avec la croissance après sept trimestres consécutifs de recul. Derrière le géant américain, il est bien difficile d’éviter la croissance folle de Huawei, dont les ventes de montres et bracelets connectés ont progressé de 42% sur l’ensemble de l’année. Cette progression fulgurante permet à Huawei d’atteindre les 18% de parts de marché, finalement plus très loin des 23% de Pdm d’Apple.

Une innovation tirée par l’IA et la santé

Pour David Naranjo, directeur associé chez Counterpoint, « l’année 2025 marque un tournant, avec une vague d’innovations axées sur les fonctionnalités qui élèvent considérablement les capacités des montres connectées ». L’analyste note en outre que l’intégration de l’intelligence artificielle, l’arrivée d’écrans MicroLED et l’amélioration des capteurs de santé touchent aussi désormais les modèles plus abordables.