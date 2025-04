Joyeux anniversaire : l’Apple Watch a été lancée sur le marché américain le 24 avril 2015, et à l’époque, nombreux étaient ceux à oser parler d’échec alors même que les premiers retours indiquaient que la toquante d’Apple avait réalisé un démarrage solide. 10 ans plus tard, ce discours ultra-critique a mal, très mal vieilli : le cumul des ventes supposées d’Apple Watch (Apple ne donne pas les chiffres officiels) aboutit en effet à un résultats de plus de 300 millions d’exemplaires écoulés depuis 2015 ! C’est énorme (une moyenne de 30 millions d’Apple Watch par an), et c’est aussi trois fois plus que les ventes cumulées des modèles Galaxy Watch de Samsung, alors même que le géant sud-coréen avait commencé à vendre sa montre connectée 2 ans avant qu’Apple ne lance l’Apple Watch.

La multiplication des modèles (Apple Watch standard, Apple Watch Ultra, Apple Watch SE) ainsi que l’ajout de nombreuses fonctions de santé (détection des chutes et d’accidents de voiture, mesure de l’oxygénation du sang, BPM, surveillance du sommeil, détection de la fibrillation auriculaire, appels d’urgence par satellite) ont évidemment beaucoup contribué à doper les ventes de l’Apple Watch. Gageons qu’Apple n’en restera pas là…