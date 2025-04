Commercialisée le 24 avril 2015, l’Apple Watch célèbre aujourd’hui son dixième anniversaire. Une décennie plus tard, la montre connectée d’Apple s’est imposée comme un produit phare, mêlant technologie, santé et mode.

L’Apple Watch est arrivée il y a 10 ans

À ses débuts, l’Apple Watch suscitait autant de curiosité que de scepticisme. Lors de sa présentation en septembre 2014, Tim Cook, le patron d’Apple, la qualifiait de « l’appareil le plus personnel que nous ayons jamais créé ». Pourtant, la première génération a mis du temps à convaincre. Jugée trop dépendante de l’iPhone et limitée en fonctionnalités, elle n’a pas immédiatement bouleversé les usages.

Mais Apple a persévéré. Chaque nouvelle version a apporté son lot d’améliorations : GPS intégré, étanchéité, appels cellulaires, électrocardiogramme, suivi du sommeil, détection de chute… Et ça ne s’arrête pas là. En effet, d’autres modèles sont prévues, dont l’Apple Watch Series 11 et l’Apple Watch Ultra 3.

Un virage santé qui est assumé

Si l’Apple Watch a d’abord été perçue comme un accessoire de luxe — la version Edition en or 18 carats coûtait plus de 10 000 euros — elle a vite recentré sa stratégie. Apple a misé sur la santé et le bien-être, une orientation qui a été renforcée avec la pandémie du Covid-19. Aujourd’hui, de nombreux utilisateurs la portent avant tout pour ses fonctions de suivi de la condition physique ou de prévention médicale.

D’après différents cabinets d’études, l’Apple Watch domine toujours le marché mondial des montres connectées, bien que la concurrence de Samsung et d’autres constructeurs (notamment ceux de Chine) se renforce.

Dix ans après, elle reste au cœur de la stratégie d’Apple dans l’écosystème des objets connectés. Et si certains questionnent son avenir dans un marché plus mature, la firme de Cupertino continue de croire en son potentiel. Les rumeurs évoquent déjà des capteurs non invasifs de glycémie pour les prochaines générations, la connectivité par satellite, un modem 5G et plus encore.