Tout n’est pas perdu pour ceux qui n’ont pas encore acheté les cadeaux de Noël et veulent offrir un produit Apple à leurs proches ce 25 décembre. La livraison en deux heures est maintenant proposée par Apple, mais seulement dans quelques pays.

2 heures top chrono pour livrer un produit Apple

Aux États-Unis et au Canada par exemple, Apple propose cette livraison en deux heures. C’est valable pour les produits (iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, etc) qui sont disponibles dans les Apple Store. Un livreur est alors appelé pour récupérer la commande en boutique et la livrer au client là où il se trouve. Aux États-Unis, les frais de livraison sont de 9 dollars pour ce service rapide.

Il faut savoir que la livraison est assurée par des partenaires comme Uber Eats. C’est sûr que cela peut surprendre étant donné que la plateforme est spécialisée dans la livraison de repas. Mais ici, elle peut aussi faire appel à ses livreurs pour livrer des iPhone et d’autres produits d’Apple aux clients.

Apple ne propose pas cette prestation en France et dans les autres pays. Pourquoi ? Il n’y a pas de réponse officielle sur le sujet.

Sinon, vous pouvez commander chez Amazon, la Fnac, Boulanger, Darty, Cdiscount et d’autres boutiques pour avoir des produits Apple. Cela risque d’être un peu compliqué pour l’avoir au pied du sapin à Noël (sauf si vous faites un retrait en boutique demain).