Alors que la sortie du premier iPhone pliable d’Apple n’est pas attendue avant septembre 2026, la communauté s’active déjà pour matérialiser ce futur modèle. Un designer 3D, connu sous le pseudo Subsy, a mis en ligne sur la plateforme MakerWorld un fichier permettant d’imprimer une réplique à l’échelle 1:1. Cette initiative offre aux curieux avec une imprimante 3D une opportunité concrète de manipuler l’iPhone Fold et de comparer ses dimensions avec les smartphones actuels.

Un aperçu de l’iPhone Fold basé sur les rumeurs

La maquette proposée par Subsy respecte les dernières fuites concernant les dimensions de l’appareil. Le modèle présente un écran externe de 5,5 pouces lorsque l’iPhone pliable est fermé et se déploie pour offrir une surface de 7,76 pouces. Ces chiffres s’alignent avec les bruits de couloir persistants qui évoquent un écran interne oscillant autour de 7,6 pouces et une dalle externe de 5,4 pouces.

Cependant, la précision du design reste sujette à caution. Bien que le créateur affirme s’être appuyé sur des dessins CAD (ceux utilisés par les fabricants dans les usines de production) récemment fuités, aucune fuite de ce type n’a été confirmée à ce jour. Les documents cités s’avèrent être en réalité des concepts artistiques réalisés par un autre utilisateur au mois de mai, et non des plans techniques d’Apple.

Malgré ces incertitudes sur l’esthétique finale, notamment concernant l’apparence du bloc photo ou la mécanique de la charnière qui seront probablement très différents, ce iPhone Fold en impression 3D remplit une fonction pratique. Il permet de se faire une idée assez juste de l’encombrement et de l’ergonomie du futur format livre du smartphone pliable d’Apple.

Pour obtenir des visuels plus fidèles et des maquettes basées sur de véritables plans d’usine, il faudra sans doute patienter jusqu’aux premiers mois de 2026. D’ici là, cette impression 3D reste le meilleur moyen d’anticiper physiquement ce qu’Apple prépare pour l’année prochaine.