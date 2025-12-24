Le patron d’Apple, Tim Cook, vient de réaliser une opération boursière remarquée en acquérant pour près de 3 millions de dollars d’actions Nike. Cette transaction, révélée par un document réglementaire publié par la SEC, le gendarme boursier américain, a immédiatement eu un effet positif sur les marchés, provoquant une hausse de 2% de l’action de l’équipementier sportif lors des échanges avant l’ouverture des marchés.

Tim Cook croit un peu plus en Nike

L’acquisition de ces 50 000 actions, achetées au prix unitaire de 58,97 dollars, intervient dans un contexte économique délicat pour Nike. En effet, la marque à la virgule traverse une zone de turbulences marquée par des ventes moroses en Chine et des marges trimestrielles en baisse. Depuis la publication de ces résultats décevants le 18 décembre, le titre avait chuté de près de 13%.

En renforçant sa position alors que l’action s’échangeait autour de 58,49 dollars mercredi, Tim Cook envoie un signal fort aux investisseurs. Il double pratiquement sa participation personnelle, détenant désormais environ 105 000 parts de l’entreprise.

Ce mouvement financier s’inscrit dans la continuité de l’engagement de longue date du dirigeant d’Apple au sein de Nike. Tim Cook siège au conseil d’administration de Nike depuis novembre 2005. À l’époque, alors directeur des opérations d’Apple, il avait été recruté par le fondateur Phil Knight pour son expertise en gestion mondiale, en fabrication et en technologie.

Au fil des années, son influence n’a cessé de croître. Nommé administrateur indépendant principal en 2016, il a notamment présidé le comité de rémunération et supervisé des travaux clés de gouvernance. Cette nouvelle montée au capital confirme son attachement durable à la stratégie de la marque de sport, au-delà de ses simples fonctions d’administrateur.