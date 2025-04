Tim Cook, le patron d’Apple, a une fois de plus profité de la vente de ses unités d’actions restreintes (RSU), une opération qui a eu lieu à un moment stratégique. Selon un dépôt auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, Tim Cook a vendu 108 136 actions, empochant ainsi 24 millions de dollars, juste avant l’annonce des nouveaux droits de douane par Donald Trump.

Ces ventes d’actions, qui se produisent chaque année à la même période, sont devenues presque prévisibles. En avril 2024, Tim Cook avait déjà généré 16 millions de dollars en vendant des actions Apple, et en octobre de la même année, cette somme avait atteint 50 millions de dollars. Cette dernière vente correspond à la troisième tranche d’un programme de RSU octroyé au dirigeant en 2020 dans le cadre de son contrat de rémunération.

Des unités d’actions restreintes sont régulièrement attribuées à Tim Cook en guise de bonus, l’encourageant ainsi à rester à la tête d’Apple.

Les dirigeants d’Apple, dont Jeff Williams et Katherine Adams, ont également reçu et vendu des actions d’une valeur respective de 7,95 millions de dollars et 8,66 millions de dollars.

L’annonce des droits de douane a eu un impact immédiat sur les marchés, avec une chute de plus de 8% du titre Apple, soit une perte de 250 milliards de dollars en valeur boursière. La crainte des investisseurs porte désormais sur l’impact potentiel de ces droits de douane sur les prix des produits Apple, comme l’iPhone, et sur la santé du marché boursier américain dans son ensemble.