Le compte en banque de Tim Cook va devenir un peu plus important, avec le dirigeant qui a vendu 223 986 actions Apple (AAPL), ce qui représente un peu plus de 50 millions de dollars (50 276 076 dollars). C’est un document de la SEC, le gendarme boursier américain, qui révèle l’information.

50 millions de dollars pour Tim Cook

À l’origine, Tim Cook s’est vu attribuer les actions dans le cadre d’une prime de performance basée sur le rendement des actionnaires d’Apple par rapport aux autres sociétés du S&P 500. Il se trouve que le patron d’Apple vend souvent ses actions en octobre.

En complément, Tim Cook a récemment reçu 219 502 actions Apple supplémentaires. 54 876 actions devraient être acquises par tiers en avril 2027, 2028 et 2029. 164 626 actions sont basées sur la performance et seront acquises le 1er octobre 2027. En fonction de la performance d’Apple entre l’exercice fiscal 2025 et l’exercice fiscal 2027, entre 0 et 200% du nombre cible d’actions peut être acquis.

Le total de la prime dépendra du retour total pour les actionnaires d’Apple par rapport à d’autres entreprises du S&P 500 au cours des deux prochaines années.

Selon les données publiques, Tim Cook détenait plus de trois millions d’actions Apple au début de 2024, ainsi que 1,3 million d’actions promises par la société qui n’ont pas encore été acquises. Les actions du dirigeant valent plus de 500 millions de dollars et les attributions d’actions constituent la majorité de sa rémunération totale.

En 2023, la rémunération de Tim Cook comprenait un salaire de 3 millions de dollars, 47 millions de dollars d’attribution d’actions, 10,7 millions de dollars de primes basées sur les performances et 2,5 millions de dollars d’autres rémunérations. On arrive donc à une rémunération de 63,2 millions de dollars. Cela a représenté une baisse de 36,42% par rapport à 2022 où la somme était de 99,4 millions de dollars.