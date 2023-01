Le patron d’Apple Tim Cook a eu un salaire total de l’ordre de 99,4 millions de dollars en 2022, comme le révèle un document de l’entreprise. Sa rémunération va toutefois chuter en 2023.

Dans le détail, la rémunération de Tim Cook en 2022 comprenait un salaire de 3 millions de dollars, environ 83 millions de dollars d’actions et 13,4 millions de dollars sous d’autres formes de rémunération. On arrive donc à une rémunération de 99,4 millions de dollars. En comparaison, ce fut 98,7 millions de dollars en 2021.

Le gros changement va avoir lieu en 2023, avec Tim Cook qui va voir sa rémunération fondre de plus de 40%. Le document financier d’Apple indique que la rémunération de son patron pour 2023 sera de 49 millions de dollars. Ce changement s’applique suite aux avis des actionnaires et aux recommandations de Tim Cook.

Malgré la baisse de salaire, le comité de rémunération d’Apple a déclaré que la société avait enregistré des « performances exceptionnelles » en 2022 sous la direction de Tim Cook, qui occupe le poste de dirigeant depuis 2011. La circulaire de sollicitation de procurations indique que le pourcentage d’UAR (unités d’actions assujetties à des restrictions) lié à la performance accordée à Tim Cook a été porté de 50% à 75% de sa prime en actions pour 2023.

Tim Cook a également posté un message aux actionnaires, voici un extrait :

Il y a encore beaucoup à dire sur l’année d’Apple et, dans cet esprit, j’aimerais vous inviter à participer à notre assemblée annuelle des actionnaires 2023, le vendredi 10 mars. J’espère que vous vous joindrez à nous.

Les défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd’hui — de l’inflation à la guerre en Europe de l’Est, en passant par les impacts durables de la pandémie — font que l’heure est à l’action délibérée et réfléchie. Mais ce n’est pas le moment de reculer devant l’avenir. Nous avons toujours dirigé Apple sur le long terme, ce qui signifie continuer à investir dans l’innovation, dans les personnes et dans la différence positive que nous pouvons faire dans le monde.

Aujourd’hui, nous avons la gamme de produits et de services la plus solide que nous ayons jamais eue, et notre technologie n’a jamais été aussi présente pour nos utilisateurs. Et nos dernières innovations aident tant d’entre nous à exploiter notre créativité, à nous connecter avec nos proches, à trouver du divertissement et de la joie, et à vivre une vie plus sûre et plus saine.