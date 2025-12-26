Depuis le départ, Apple propose uniquement les AirPods avec le coloris blanc. Ceux qui veulent du noir, du rouge, du bleu ou autre chose n’y ont toujours pas le droit. Pourtant, il se trouve qu’Apple avait envisagé d’autres coloris.

Des prototypes de boîtiers d’AirPods rose et jaune

Kosutami, un spécialiste des prototypes d’Apple, partage sur X (ex-Twitter) des photos montrant le boîtier des AirPods de première génération de 2016 non pas en blanc, mais en rose et en jaune. Il s’agit ici de prototypes pouvant rappeler les couleurs de l’iPhone 5c en son temps. Apple a imaginé ces modèles pour les écouteurs. Mais le constructeur a finalement décidé d’uniquement garder le modèle blanc.

On peut voir ici que seul l’extérieur du boîtier des AirPods est coloré, l’intérieur et les écouteurs restent blancs.

Christmas post 🎄 Abandoned iPhone 5c colored AirPods 1st gen prototype. #appleinternal pic.twitter.com/Y2wzZTxgLC — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 24, 2025

Peut-on s’attendre de à la couleur pour l’avenir ? En l’état, aucune rumeur ne suggère un changement. Les fuites parlent déjà d’une nouvelle génération d’AirPods pour 2026. Ce serait une déclinaison des AirPods Pro 3 et non des AirPods Pro 4. La particularité de ce modèle serait des caméras infrarouges, notamment pour proposer des fonctionnalités avancées exploitant l’intelligence artificielle. Mais de nouveaux coloris ne semble pas au programme.

Il est certain que l’unique disponibilité du modèle blanc peut décevoir plusieurs personnes. En face, Beats, qui appartient à Apple, n’hésite pas à être varié au niveaux des coloris pour ses écouteurs et casques.