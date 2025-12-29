La menace d’une hausse immédiate des coûts de production s’éloigne temporairement pour Apple. L’administration américaine a décidé de repousser l’impact financier réel des nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs importés de Chine jusqu’au mois de juin 2027. Selon un document du Federal Register (journal officiel du gouvernement fédéral des États-Unis), bien que les taxes soient techniquement instaurées dès maintenant, leur taux effectif sera maintenu à zéro pour une période d’environ 18 mois.

Un délai jusqu’à 2027 pour Apple et les autres

Cette décision fonctionne comme un levier de négociation plutôt que comme une suspension pure et simple. En appliquant un taux nul immédiat, les États-Unis préservent le cadre juridique nécessaire pour augmenter les droits de douane ultérieurement, tout en réduisant les frictions commerciales à court terme. Le taux définitif ne grimpera qu’à partir du 23 juin 2027, le pourcentage exact devant être communiqué au moins 30 jours à l’avance.

Pour des entreprises comme Apple, cette manœuvre offre une visibilité précieuse au moment de prendre des décisions logistiques à long terme. Elle écarte le risque imminent d’une taxe à l’importation qui aurait pu atteindre 100 %, un scénario qui inquiétait fortement l’industrie.

Si les processeurs d’Apple (puces A et M) sont fabriqués par TSMC à Taïwan, la firme reste dépendante des fournisseurs chinois pour une multitude de composants essentiels. L’augmentation tarifaire future touchera potentiellement : les circuits intégrés de gestion de l’alimentation, les puces pour les pilotes des écrans, les contrôleurs de connectivité ou encore diverses puces logiques de support intégrées dans tous les appareils.

Ce sursis est particulièrement bienvenu pour Apple qui poursuit ses efforts de diversification de sa chaîne d’approvisionnement hors de Chine. En août, l’entreprise avait d’ailleurs engagé 600 milliards de dollars pour renforcer la production et les infrastructures aux États-Unis, anticipant ce type de pressions géopolitiques.