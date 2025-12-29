Si vous voulez acheter l’iPhone Air, c’est le moment puisqu’il y a une promotion de 150 euros. Le smartphone ultra-fin d’Apple passe ainsi à 1 079 euros au lieu de 1 229 euros en temps normal.

Une promo pour l’iPhone Air en France

La remise de 150 euros pour l’iPhone Air est disponible chez Amazon, Fnac et Darty. Voici les liens directs pour l’acheter :

Si vous le souhaitez, vous pouvez même acheter l’iPhone Air neuf à 909 euros chez Rakuten. C’est mis en vente par un vendeur pro. La différence est qu’il s’agit d’un modèle importé, là où Amazon, la Fnac et Darty proposent la version européenne. Il est toutefois possible d’utiliser la version importée en France (ou les autres pays d’ailleurs) sans problème.

L’iPhone Air est le modèle ultra fin d’Apple sorti en septembre 2025, conçu pour combiner légèreté et performance. Il embarque la puce A19 Pro (la même que l’on retrouve dans les iPhone 17 Pro) et offre une très bonne expérience pour les tâches quotidiennes, les jeux et la photo, tout en conservant un design élégant.

L’iPhone Air dispose d’un écran de 6,5 pouces et d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz grâce au système ProMotion d’Apple. Ce modèle vise à séduire ceux qui recherchent un appareil très fin et puissant, tout en restant facile à transporter.