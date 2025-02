Les clients de BoursoBank (ex-Boursorama) peuvent désormais profiter de 5 % de réduction chez Apple en passant par The Corner. C’est un espace dédié de la banque en ligne proposant des remises chez plusieurs marques. Apple est maintenant de la partie.

5 % de réduction sur les produits et services Apple

« Vous l’attendiez, nous sommes heureux de vous annoncer qu’Apple rejoint The Corner avec 5 % de réduction sur tout le store de la marque à la pomme : iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch… », indique BoursoBank dans un e-mail à ses clients. Il est également possible d’utiliser la somme pour les services comme l’App Store, iCloud+, Apple Music, Apple TV+, etc.

Quelques éléments sont mis en avant, comme le fait que les 5 % de réduction sont valables sur tous les produits Apple, qu’il y ait une réduction ou non. C’est valable dans les Apple Store physiques et sur l’Apple Store en ligne en France. Il est possible de générer un bon d’achat à l’euro près entre 2 euros et 1 000 euros, tout en sachant qu’il est possible de cumuler jusqu’à 8 bons par achat. De plus, le bon d’achat généré n’a pas de date d’expiration.

Voici les conditions de l’offre :