Apple TV a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 3 de sa série Shrinking avec Jason Segel et Harrison Ford au casting. Elle fera ses débuts le 28 janvier sur le service de streaming.

Une bande-annonce pour la saison 3 de Shrinking

La série Shrinking suit un thérapeute en deuil (Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements considérables et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne.

Outre Jason Segel et Harrison Ford, le casting comprend Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell et Ted McGinley. La saison 3 marquera aussi le retour de Brett Goldstein, Damon Wayans Jr, Wendie Malick et Cobie Smulders. Il y aura également deux nouveaux, à savoir Jeff Daniels et Michael J. Fox.

La saison 3 de Shrinking débutera le 28 janvier sur Apple TV avec le premier épisode, dont la durée est d’une heure. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 8 avril. Cela signifie qu’il y aura 11 épisodes au total.

Les deux premières saisons sont d’ores et déjà disponibles en intégralité sur Apple TV en streaming.