Alors que nous sommes aux portes de 2026, le président de la République Emmanuel Macron a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit avec l’Apple Vision Pro. Il propose un retour sur l’année 2025.

La vidéo dure une minute. On voit Emmanuel Macron avec l’Apple Vision Pro faire un geste avec un doigt. Il demande à son épouse : « Tu vois le film aussi, Brigitte ? ». La vidéo montre ensuite plusieurs éléments clés qui ont eu lieu tout au long de l’année 2025.

Joies et peines, réussites et défis, espoirs : retour sur 2025 en France et dans le monde.

Garanti sans réalité immersive. pic.twitter.com/5PwwxtkR8P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 30, 2025

Déjà un partenariat entre Emmanuel Macron et l’Apple Vision Pro

Ce n’est pas la première fois qu’il y a un lien entre Emmanuel Macron et l’Apple Vision Pro. Des séquences filmées pendant le défilé du 14 juillet ont été capturées avec une caméra spéciale utilisée pour des contenus immersifs en réalité virtuelle et 3D. Ces images ont ensuite été retravaillées par une société française indépendante pour produire un documentaire immersif pensé pour l’Apple Vision Pro afin de proposer une expérience où le public peut revivre l’événement comme s’il était au cœur de l’action. Cette démarche marque une première en France pour un chef d’État à être présenté dans ce format immersif.

Le documentaire immersif, d’une durée autour de 8 minutes, place Emmanuel Macron au centre de l’expérience. Il alterne entre une séquence face à face où il parle directement au spectateur et des segments plus classiques, ainsi que le défilé, le tout conçu pour le casque de réalité mixte d’Apple avec un champ de vision à 180 degrés et en 3D. Le projet a été validé par l’Élysée après démonstrations et prévoit une diffusion initiale dans des espaces dédiés, notamment à la Maison Élysée (située en face du palais de l’Élysée) ou lors d’événements publics, avant une diffusion plus large